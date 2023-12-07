التشيك تعتزم إرسال سفيرها إلى روسيا

أعلن رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم إرسال سفيرها إلى روسيا الاتحادية.

وقال بافيل خلال مؤتمر صحفي: "في الأفق وعلى المدى الطويل، ننطلق من واقع أن جمهورية التشيك يجب أن يكون لها سفيرها الخاص في موسكو".

ويشغل حاليا منصب السفير التشيكي لدى روسيا فيتسلاف بيفونكا، الموجود في الجمهورية التشيكية منذ عدة أشهر، بينما يرأس البعثة الدبلوماسية بموسكو في الواقع نائبه جيري تشيستيكي.

وعقد اجتماع لقادة جمهورية التشيك في براغ، نوقشت فيه على وجه الخصوص مسألة إرسال سفير البلاد إلى روسيا الاتحادية، وحضر اللقاء بالإضافة إلى رئيس البلاد، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية.

وبدوره أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أن كبار قادة البلاد توصلوا إلى اتفاق بشأن مسألة إرسال سفير إلى روسيا .

المصدر: تاس