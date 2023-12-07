سوناك حول هجمات سيبرانية روسية: أنا واثق من حمايتي

عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن ثقته بحمايته السيبرانية، مؤكدا أنه يتبع كل التوصيات في هذا المجال.

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وردا على سؤال صحفي حول إذا كان الأمن الفدرالي الروسي اخترقه على خلفية اتهامات لموسكو بالتدخل في العملية السياسية في بريطانيا قال سوناك: "توجد هناك مجموعة من الإجراءات الدفاعية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان والوزراء على حد سواء، كما توجد هناك توصيات يتبعونها. ويحصلون أيضا على دعم مركز الأمن السيبراني الوطني، وأنا أثق من الإجراءات الدفاعية المتوفرة لدي".

وزعمت لندن أن الاستخبارات الروسية قامت بمحاولات متكررة لشن هجمات سيبرانية تستهدف كبار المسؤولين والمؤسسات الهامة البريطانية للحصول على المعلومات واستخدامها من أجل "التدخل في القضايا السياسية والعمليات الديمقراطية في بريطانيا".

وتم استدعاء السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين إلى وزارة الخارجية البريطانية وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن عددا من هذه الهجمات أسفرت عن تسرب الوثائق، لكن محاولات التدخل "لم تكن ناجحة".

كما فرضت بريطانيا عقوبات على مواطنين روسيين يزعم أنهما مرتبطان بجماعة "Callisto" التي تتهمها لندن بالتورط في هجمات سيبرانية.

وتم إدراج أحدهما على قائمة العقوبات البريطانية كموظف في جهاز الأمن الفدرالي الروسي.



المصدر: نوفوستي