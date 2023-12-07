الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 815 عسكريا وإسقاط مقاتلة و27 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 815 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلة أوكرانية و27 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 75 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا ومدافع غربية.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر العدو 175 عسكري وأسلحة غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 160 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحة وعتاد عسكري.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 65 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع وأسلحة.

أسقطت الدفاعات الروسية مقاتلة أوكرانية Su-25 في دونيتسك.

اعترضت الدفاعات الروسية صواريخ HIMARS وصاروخ HARM أمريكية.

إسقاط27 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية