الصين تعلق على انسحاب إيطاليا من مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"

علقت وزارة الحارجية الصينية اليوم الخميس على انسحاب إيطاليا من مبادرة "حزام واحد - طريق واحد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن "الصين تعارض بحزم تشويه وتقويض التعاون في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، كما تعارض التكتلات وخلق خلافات بشكل مصطنع".

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وأضاف أنه منذ أطلقت الصين مبادرة الحزام والطريق خلال الأعوام العشرة الماضية، وحدت المبادرة أكثر من 150 دولة، مما جعلها أكبر منصة للتعاون الدولي في العصر الحديث.

وأعلن مصدر حكومي إيطالي أمس الأربعاء أن روما انسحبت رسميا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بعد أكثر من 4 سنوات على انضمامها إليها.

وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لوكالة "فرانس برس" أن روما انسحبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول إنه تم "الإبقاء على قنوات الحوار السياسي مفتوحة" مع الصين.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصين وإيطاليا سمحت لإيطاليا بالانضمام إلى هذه المبادرة في مارس 2019 وأصبحت إيطاليا أول الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي التي تؤكد رسميا استعدادها للمشاركة في مشاريع برنامج الاستثمار الصيني.

و"حزام واحد، طريق واحد" مبادرة صينية لتطوير ممرات التجارة والنقل الحالية وإنشاء ممرات جديدة عبر روسيا تربط أكثر من 60 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وإفريقيا لتطوير العلاقات التجارية عالميا.

المصدر: نوفوستي