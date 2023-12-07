بالفيديو.. ما هي الصواريخ التي كانت تحملها مقاتلات "Su-35 "خلال مرافقتها طائرة بوتين إلى أبو ظبي؟

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتأدية الطيارين الروس تحليقا بهلوانيا بمقاتلات Su-35S التي رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجواء أبو ظبي.

وأظهر الفيديو مراحل تجهيز الطائرة الرئاسية الروسي "إيل-96"، ومقاتلات Su-35 المرافقة لها وهي تقلع بالتزامن في آن واحد من ثلاث مسارات مختلفة في مجموعة واحدة بينها بضعة أمتار.

وخلال الفيديو يمكن ملاحظة أن جميع طائرات Su-35 مسلحة وتحمل 4 صواريخ جو-جو قصيرة ومتوسطة المدى (R-73 وR-77) .

وسبق أن صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الأربعاء، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن بوتين خلال زيارته للشرق الأوسط، وأن مقاتلات Su-35S روسية رافقت طائرته طوال الرحلة إلى أبو ظبي.

المصدر: RT