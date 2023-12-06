بدء المحادثات بين بوتين وبن سلمان في الرياض

بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود، في الرياض.

ويعقد الاجتماع بمشاركة موسعة من وفود البلدين.

ومن المقرر بحث ومناقشة المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه، بما في ذلك في المجال التجاري والاقتصادي.

ووصل الرئيس الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

المصدر: RT