بطلب من السلطات التونسية.. تأجيل زيارة وفد صندوق النقد

أجل وفد من صندوق النقد الدولي زيارته إلى تونس، التي كانت مقررة من 5 إلى 17 ديسمبر، وذلك بطلب من السلطات التونسية.

ونقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" عن مصدر من صندوق النقد الدولي، أن هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادة الرابعة للصندوق، المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.

وفي نفس السياق أكد مصدر من البنك المركزي التونسي تأجيل هذه الزيارة، موضحا أن السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي اتفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التي انعقدت من 9 وحتى 15 أكتوبر الماضي، بمراكش بالمغرب، كما أكد هذه الزيارة محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، خلال الاجتماعات ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد مازالت معلقة منذ ما يزيد عن السنة.

وكان صندوق النقد والسلطات التونسية قد توصلا في أكتوبر العام الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار، لكن لم يعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.

المصدر: تونس إفريقيا للأنباء