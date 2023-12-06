فرنسا تعلن استعدادها للقيام بدوريات مشتركة مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي

أفادت السفيرة الفرنسية لدى الفلبين، ماري فونتانيل، باستعداد بلادها للقيام بدوريات بحرية وجوية مشتركة مع الفلبين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن فونتانيل قولها: "ستظهر إمكانية القيام بدوريات مشتركة بعد مناقشة الاتفاقية عن الوضع القانوني لتواجد قوات البلدين في أراضي كل منهما، مما يعد شرطا أساسيا وضروريا لكي نتمكن من تنظيم هذا الأمر".

وأضافت الوكالة أن فرنسا والفلبين تتوقعان أن يعطي رئيسا البلدين إيمانويل ماكرون وفرديناند ماركوس الضوء الأحضر لبدء مفاوضات ستخلق أطرا قانونية لتواجد القوات المسلحة لكلا البلدين في أراضي بعضهما البعض.

وأضافت فونتانيل أن بلادها تعبر عن قلقها من الوضع في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الصين والفلبين على ملكية الجزر والجزر المرجانية.

وأفادت وسائل الإعلام، سابقا، أن الفلبين تقوم بدوريات في المنطقة المذكورة بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وعلى وجه الخصوص تتنازع الصين والفلبين، بين أمور أخرى، على ملكية الجزر والمياه المحيطة بأرخبيل سبراتلي (نانشا) في بحر الصين الجنوبي.

وفي يوليو 2016، أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قرارا مفاده أنه ليس لدى الصين أساس لمطالباتها في بحر الصين الجنوبي وأن الأراضي المتنازع عليها في الأرخبيل ليست جزرا ولا تشكل منطقة اقتصادية استثنائية. وردت بكين بأنها لا تعترف بقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.



المصدر: نوفوستي