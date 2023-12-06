أنطونوف: يجب على السلطات الأمريكية التركيز على مشاكل القاصرين لديها

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف إنه لا يجوز للسلطات الأمريكية التظاهر بأنها المدافع الرئيسي عن مصالح الأطفال المشروعة، بل يجب أن تركز على مشاكل القاصرين بالولايات المتحدة.

وأضاف السفير: "ندعو واشنطن إلى التوقف عن محاولات استغلال القضايا الحساسة جدا. يجب عليها التركيز على المشاكل الاجتماعية العديدة الموجودة في الولايات المتحدة نفسها. هنا، وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصير نحو 85 ألف قاصر يعتبرون في عداد المفقودين نتيجة أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية. من الأفضل للأمريكيين تركيز اهتمامهم على ما يجري في بلادهم مع الأطفال الذين يتم تبنيهم من جميع أنحاء العالم. يمكنهم الاستعانة بتقرير الخارجية الروسية حول ذلك".

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وعلق أنطونوف على تصريحات عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، الذي، "قارن إضفاء الطابع الألماني على الأطفال البولنديين من قبل الرايخ الثالث، مع تدابير روسيا التي أنقذت الأطفال الأوكرانيين". وقال السفير: "هذا المسلك يظهر للعالم أجمع، الجنون المطلق لبعض السياسيين الأمريكيين. هذه التصريحات غير مقبولة ومثيرة للدهشة في بشاعتها. لا شك في أن الذين يكرهون روسيا من أمثال جو ويلسون، لا يريدون الاعتراف بالحقيقة. إنهم يشوهون الحقائق التاريخية. إنهم ينشرون بشكل مصطنع أطروحات كاذبة".

وشدد السفير على أن روسيا، بذلت وستواصل بذل كل الجهود اللازمة لدعم ومساعدة القاصرين الذين عانوا من نظام زيلينسكي الإجرامي.

المصدر: تاس