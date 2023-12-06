فنزويلا تحذر شركات النفط العاملة في جرف إيسيكويبو وتمهلها 3 أشهر للتوقف

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منطقة "إيسيكويبو" المتنازع عليها مع غويانا "منطقة دفاع متكاملة" وأمهل شركات النفط العاملة في البحر غير المقسم 3 أشهر لوقف عملياتها.

وقال الرئيس مادورو خلال اجتماع مجلس الحكومة الفيدرالية،: "أعرض على كل هذه الشركات 3 أشهر لإكمال العمليات في البحر غير المقسم. ونحن منفتحون على المفاوضات، فقط بطريقة ودية، مع احترام القانون الدولي، وحسن الجوار".

وبدأ الفنزويليون، الأحد الماضي، بالإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل منه كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن، بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.

وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا، خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.

وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة، يمثل الحدود الطبيعية بين البلدين، كما أعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.

لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899.

المصدر: نوفوستي + ا ف ب