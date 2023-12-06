السفير الإسرائيلي يكمل مهمته في موسكو نهاية ديسمبر

أعلن السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي أنه سيكمل مهمته في موسكو حتى نهاية ديسمبر ويتقاعد.

وقال الدبلوماسي ردا على سؤال حول هذه المسألة: "لسوء الحظ، يجب أن أؤكد ذلك. سأنهي مهمتي في موسكو في نهاية ديسمبر وأتقاعد. سيكون لدي خليفة، فهي تتمتع بكفاءة عالية اسمها سيمونا غالبرين. ستأتي في اليوم التالي بعد انتهاء مهمتي".

ولد بن تسفي عام 1956. وفي عام 1983 التحق بوزارة الخارجية الإسرائيلية، شغل عدة مناصب في طاقم وزارة خارجية الدولة العبرية، وعمل أيضا في سفارات دول أخرى، منها كوستاريكا، ونيكاراغوا وبنما وسلوفاكيا وبولندا.

وفي الفترة 1992-1995 عمل نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية ومستشارا في السفارة في موسكو، ويشغل منذ نوفمبر 2020 منصب سفير إسرائيل لدى روسيا الاتحادية.

وولدت غالبرين المنتظر أن تخلفه، عام 1969 في ريغا، وقبل ذهابها إلى إسرائيل عام 1976، عاشت في لينينغراد، وتعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ عام 1993.

المصدر: تاس