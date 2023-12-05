مقتل عامل سوري وإصابة 2 من عائلته بقصف إسرائيلي لمزرعة دواجن جنوب لبنان

أدى قصف نفذه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم على مزرعة لتربية الدواجن في المنطقة الواقعة بين بلدة أرنون ومجرى نهر الخردلي في لبنان، إلى مقتل عامل سوري وإصابة اثنين من أفراد عائلته.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مساء اليوم، مزرعة لتربية الدواجن تقع بين بلدة ارنون ومجرى الخردلي، ما أدى إلى مقتل عامل سوري وإصابة اثنين من أفراد عائلته يعملون ويقيمون في المزرعة المستهدفة.

هذا وقد أعلن الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: وكالات