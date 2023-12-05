"يونهاب": كيم يأمر بإغلاق سفارتي بلاده في دولتين إفريقيتين

أغلقت كوريا الشمالية سفارتيها لدى السنغال وغينيا، في خطوة "لخفض الإنفاق وسط الصعوبات الاقتصادية"، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب".

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ويأتي الإغلاق الأخير بعد أن أغلقت كوريا الشمالية سفاراتها في أنغولا ونيبال وبنغلاديش وإسبانيا وأوغندا في الأشهر الأخيرة. وانخفض العدد الإجمالي للبعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية من 53 إلى 46 اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وأقامت كوريا الشمالية العلاقات الدبلوماسية مع السنغال وغينيا في عام 1972 وفي عام 1969 على التوالي.

وأشار المسؤول إلى أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية المطولة هي السبب الرئيسي للإغلاق الأخير. وقال المسؤول إن بيونغ يانغ لم تضف ذلك إلى القائمة بعد، حيث لم يتم تحديث الإغلاق على الموقع الإلكتروني لحكومة المدينة.

وقالت كوريا الشمالية الشهر الماضي إنها تغلق وتفتح بعثات دبلوماسية جديدة "وفقا للبيئة العالمية المتغيرة والسياسة الدبلوماسية الوطنية"، دون تقديم التفاصيل.

وقيمت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الإغلاق الأخير باعتباره "علامة واضحة على تعثر اقتصاد كوريا الشمالية، والذي تفاقم بسبب العقوبات العالمية".

وتخضع كوريا الشمالية للعقوبات المشددة من قبل الأمم المتحدة، والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى فرض حظر على صادرات البلاد من الفحم والموارد المعدنية الأخرى لمنع وصول كوريا الشمالية إلى العملة الصعبة.

المصدر: يونهاب