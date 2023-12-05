روسيا وميانمار توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الأمن السيبراني

وقع أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف اتفاقية للتعاون في مجال الأمن السيبراني في ميانمار التي يزورها لإجراء استشارات أمنية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي الذي تابع: "تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة ميانمار بشأن التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي لاتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة التهديدات السيبرانية، حيث وقع على الاتفاقية من الجانب الروسي أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف".

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وجاء في الاتفاقية أن كلا الدولتين روسيا وميانمار لهما الحق السيادي في تحديد ومتابعة السياسة العامة فيما يتعلق بالإنترنت، بما في ذلك ضمان العمل الآمن والمستقر للشبكة العنكبوتية، وتحدد الاتفاقية مجالات التعاون الرئيسية في مجال أمن المعلومات والتدابير اللازمة لتهيئة الظروف لمثل هذا التفاعل.

وقد نظر الجانبان في إمكانيات مكافحة التهديدات المشتركة في المجال السيبراني، فيما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتقويض سيادة الدول وأمنها، والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك خصوصية المواطنين، وزعزعة استقرار الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الداخلي.

المصدر: نوفوستي