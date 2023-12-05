شركات النقل البولندية تهدد بتكثيف الاحتجاجات على الحدود مع أوكرانيا

صرح ممثل اللجنة البولندية لحماية الناقلين وأصحاب العمل، توماش بوركوفسكي، بأن الشركات البولندية التي تغلق الحدود مع أوكرانيا ستكثف احتجاجاتها حال عدم حل مشكلة الشاحنات الأوكرانية.

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وقال بوركوفسكي في بث إذاعة "RMF FM": "لم ننهي الحصار بعد، نمهل حكومتنا حتى الخميس المقبل، ثم سنشدد الاحتجاجات"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وأشار إلى أن المطلب الرئيسي للمحتجين هو استعادة تصاريح النقل التجاري، مذكرا أنه خلال العام الماضي وحده تم في أوكرانيا إنشاء 12 ألف شركة نقل، الأمر الذي يؤدي إلى منافسة غير عادلة.

ورفضت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، المطالب البولندية باستعادة نظام التصاريح لشركات النقل الأوكرانية الذي كان يعمل قبل فبراير عام 2022. وقالت مفوضة النقل بالاتحاد الأوروبي، أدينا فاليان، إن هذه الفكرة "غير مقبولة"، مضيفة أن المفوضية الأوروبية تعمل على تسوية النزاع على الحدود، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية عن الوضع تتحملها الدول المجاورة لأوكرانيا. من جهته صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستسعى "بشكل حاد وواضح" إلى العودة إلى النظام السابق.

المصدر: نوفوستي