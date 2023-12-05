باتروشيف في ميانمار لإجراء استشارات أمنية ثنائية

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إلى ميانمار لإجراء استشارات أمنية ثنائية بشأن الأمن القومي في ميانمار.

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جاء ذلك في بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، الذي تابع: "وصل سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف إلى جمهورية ميانمار لإجراء استشارات ثنائية في مجال الأمن في نيبيدو".

وتجري روسيا وميانمار نقاشات في قضايا أمنية على مستويات مختلفة، حيث ناقش باتروشيف الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع مستشار الأمن القومي وزير الشؤون الأمنية لميانمار يار باي على هامش الاجتماع الأمني الدولي الذي عقد في منطقة موسكو برعاية مجلس الأمن الروسي في مايو الماضي.

المصدر: نوفوستي