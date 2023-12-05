"واشنطن بوست": تسجيل رقم قياسي لعدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة هذا العام

كتبت صحيفة "Washington Post" أن عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة بلغ 38 في العام الجاري، وهو أعلى مؤشر منذ عام 2006.

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وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة تكساس وواشنطن تلقت، الأحد الماضي، بلاغين عن حادثي إطلاق نار جماعي وقعا بفارق أقل من ساعة ونصف.

وكتبت: "وهما الحادثان الـ37 والـ38 من حوادث إطلاق النار الجماعي التي وقعت في العام الجاري وأسفرت عن مقتل أكثر من 4 أشخاص، مما يعد أعلى عدد لحوادث إطلاق النار الجماعي منذ عام 2006 على الأقل. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في الماضي الماضي عندما بلغ عدد مثل هذه الحوادث 36".

وأوضحت الصحيفة أن حوادث إطلاق النار الجماعي تشمل الحوادث التي أودت بأرواح 4 أشخاص دون أخذ المهاجم بعين الاعتبار. وذكرت أن أكثر الحوادث دموية وقع في 25 أكتوبر الماضي في مدينة ليويستون بولاية من، عندما أطلق شخص يعاني من مرض نفسي النار في حانة ونادي البولينغ، وقتل 18 شخصا وأصاب 13 آخرين.

ونقلت عن بيانات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي تدل على أنه في العام الماضي توفي 48 ألف شخص في أراضي البلاد متأثرين بجراحهم بسبب أعيرة نارية، أي بمعدل 132 شخصا تقريبا يوميا.

المصدر: نوفوستي