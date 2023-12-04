واشنطن توافق على إمكانية بيع أنظمة عسكرية متطورة للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع نظام تحديث طائرات المراقبة للسعودية مقابل ما يقدر بنحو 582 مليون دولار.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن المقاول الرئيسي لبيع نظام المراقبة التكتيكية المحمولة جوا "ار.إي-3إيه" والمعدات ذات الصلة سيكون شركة "إل3 تكنولوجيز".

وأعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية في سبتمبر الماضي، "إخطار الكونغرس بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار".

المصدر: وكالات