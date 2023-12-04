"واشنطن بوست": سنوات الحرب والدمار مرجحة أكثر بكثير من انتصار أوكرانيا

تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أسباب فشل الهجوم المضاد الأوكراني، وأشارت إلى أن انتصار أوكرانيا مستبعد.

وذكرت الصحيفة أن هذا العام بدأ بإصرار في الغرب وتصريحات من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول "النصر الحاسم"، ولكن الآن هذه المشاعر تتلاشى بشكل متزايد.

وأشارت إلى أن انتباه المجتمع الدولي تحول نحو الشرق الأوسط، وتسود حالة من عدم اليقين في صفوف القوات الأوكرانية على كافة الجبهات، كما بدأت الروح المعنوية تضعف، وبدأت التوقعات ونتائج الهجوم المضاد الأوكراني في ساحة المعركة بالتباين والظهور.

وأضافت: "كل هذه العوامل تجعل سنوات الحرب والدمار أكثر احتمالا من انتصار أوكرانيا".

وأكدت أن الأشهر الأولى غير المقنعة والمحبطة من الهجوم المضاد تثير تساؤلات حول مستقبل التأييد الغربي لكييف.

وتساءل مسؤول بريطاني لم يذكر اسمه: "سيستغرق هذا سنوات عديدة والكثير من الدماء. فهل أوكرانيا مستعدة لذلك؟".

المصدر: نوفوستي