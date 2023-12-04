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مقتل 13 شخصا على الأقل في إطلاق نار شمال شرق الهند

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مقتل 13 شخصا على الأقل في إطلاق نار شمال شرق الهند
Sputnik
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ذكرت صحيفة إنديان إكسبريس أنه تم العثور على جثث 13 شخصا قتلوا في تبادل لإطلاق النار في ولاية مانيبور، حيث تستمر الاشتباكات العرقية منذ مايو الماضي.

وقالت مصادر أمنية، إن منطقة تينوبال، حيث تم العثور على الجثث، "تعتبر منطقة لم يتم سابقا تسجيل وقوع مصادمات، خلال أعمال العنف العرقي الحالية".

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ونوه مصدر أمني بأنه "عندما وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث بعد ظهر اليوم (بعد بدء تبادل الرصاص)، عثرت على 13 جثة، لم يتم بعد التعرف على هويات أصحابها ".

ويشار إلى أن الوضع توتر كثيرا في المنطقة المذكورة أعلاه، بعد أن طالب مهاجرون من قبيلة ميتي بمنحهم صفة "الطبقة المسجلة" الذي يمنح حامليه بعض الامتيازات، بما في ذلك عند التقدم لوظيفة في جهة أو مؤسسة حكومية، وعند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. وأثار هذا الطلب، الاحتجاج بين قبيلة كوكي التي تشكل 56% من سكان الولاية. واعتبرت القبيلة مثل هذا الطلب بمثابة اعتداء على حقوقها.

المصدر: نوفوستي

 

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