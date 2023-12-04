المفوضية الأوروبية تدعو إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق على تمويل أوكرانيا لعام 2024

صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو بأن المفوضية دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على تخصيص الأموال لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن حتى يستمر تمويلها في عام 2024.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبيسونيرو في بروكسل اليوم الاثنين، في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت ميزانية الاتحاد الأوروبي تتضمن تمويلا منتظما لأوكرانيا لعام 2024، مثلما هو الأمر في العام الحالي، الذي يحول فيه الاتحاد 1.5 مليار يورو إلى كييف شهريا.

وقالت بيسونيرو: "نكرر دعوتنا لمجلس الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الصندوق (للتمويل) في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدة كبيرة لأوكرانيا اعتبارا من عام 2024".

وفي الوقت الحالي لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما بشأن مسألة الموافقة على زيادة ميزانية التكتل للفترة 2024-2027، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، 50 مليار يورو لمواصلة المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا. وبدون هذا الاتفاق، قد يتوقف الدعم المالي لكييف من بروكسل في وقت مبكر من يناير 2024.

المصدر: "تاس"