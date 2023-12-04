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التشيك: هناك انخفاض في احتياطات الأسلحة في البلاد

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التشيك: هناك انخفاض في احتياطات الأسلحة في البلاد
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا
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صرح رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، بأن احتياطيات الأسلحة في المستودعات التشيكية تنخفض، مما يقلل من قدرة براغ على مساعدة كييف.

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وردا على سؤال صحفي عن انخفاض أحجام المساعدات العسكرية التشيكية لأوكرانيا قال فيالا في مؤتمر صحفي في فيينا: "في الواقع، هناك مخزون أقل في مستودعاتنا، (وبالتالي) فرص المساعدة".

وأكد في الوقت ذاته أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة للجيش الأوكراني، كما أفاد باحتمال تطوير تعاون الصناعات الدفاعية التشيكية مع الشركاء الغربيين لتقديم المساعدة لأوكرانيا.
المصدر: تاس

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