اقترح نائب مجلس الدوما عن شبه جزيرة القرم ميخائيل شيريميت إنشاء ميدالية تحمل اسم الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنحها "لجميع الجبناء والخونة الذين فروا من روسيا وافتروا عليها".

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وقال شيريميت في حديث لوكالة "نوفوستي": "من جانبنا يجب علينا - بالتوازي مع الكونغرس - إنشاء ميدالية تحمل اسم... جو بايدن".

وأضاف أنه على الجانب الأمامي من الميدالية، يمكن تصوير شخصية بايدن وهو ينزل على طول المنحدر الزلق للطائرة الرئاسية، وعلى الجانب الخلفي - مشروع أمريكي على شكل وجه زيلينسكي مع نقش: "جلاد وخائن للشعب الأوكراني".

وتابع: "سيتم ربط هذه الجائزة بكتلة متلألئة بكل ألوان قوس قزح. أنا مقتنع بأن مثل هذه الجائزة المشرقة يمكن تقديمها لجميع الجبناء والخونة الذين فروا وافتروا على روسيا العظيمة".

وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، سابقا، أنه يأمل المضي قدما في التصويت الرسمي على عزل بايدن، قائلا إنها "خطوة ضرورية" بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيقات في المخالفات المزعومة من قبل أفراد عائلته.

المصدر: نوفوستي