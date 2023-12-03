رجل يطعن أربعة من أسرة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين في نيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية في نيويورك اليوم الأحد أن رجلا قام بطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت وأصاب شرطيين بجروح قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

وصرح قائد الشرطة جيفري مادري للصحافيين بأنه تم إرسال قوة إلى منزل في منطقة كوينز في نيويورك في وقت مبكر الأحد استجابة لاتصال من امرأة برقم الطوارىء تُبلغ فيه عن إقدام أحد أقاربها على قتل أشخاص من عائلتها.

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وعند وصول الشرطة إلى الموقع شاهدوا رجلا يغادر المنزل قبل أن يهاجم شرطيين بسكين ويتسبب بإصابتهما، لكن أحدهما أطلق النار على المشتبه به البالغ 38 عاما وأرداه قتيلا.

وخارج المنزل، عثر عناصر الشرطة على طفل يبلغ 11 عاما مصابا بجروح بليغة، حيث تم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة لاحقا.

ومنع حريق في المنزل الشرطة من الدخول، ولكن بمجرد إخماد النيران تم اكتشاف جثث ثلاثة آخرين هم طفل يبلغ 12 عاما وامرأة تبلغ 44 عاما ورجل في الثلاثينات، وفقا لرئيس قسم التحقيق جوزيف كيني.

ونُقلت ضحية أخرى هي امرأة تبلغ 61 عاما إلى المستشفى مصابة بطعنات خطرة. ومن المتوقع أن يتماثل الشرطيان المصابان للشفاء.

ولم تحدد الشرطة بعد دوافع الرجل لارتكاب الجريمة، لكن يبدو أن السبب نزاع عائلي.

وأفادت الشرطة أن المشتبه به يعيش في حي برونكس في نيويورك واعتقل في السابق بسبب حادث عنف منزلي.

المصدر: ا ف ب