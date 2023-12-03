المعارضة المولدوفية: السفارة الأمريكية لا تخفي تمويلها لجنة تقييم المدعين العامين

قال السياسي المعارض ورجل الأعمال المولدوفي إيلان شور، إن السفارة الأمريكية في بلاده، لا تخفي أنها تقدم الدعم المالي لعملية تقييم العاملين في النيابة العامة بخصوص الصدق والنزاهة.

وفي وقت سابق، أفادت السفارة الأمريكية في مولدوفا، بأن السفير الأمريكي شارك مع رئيس وزراء مولدوفا ومع وزيرة العدل في هذه الجمهورية، في الاجتماع الأول للجنة تقييم المدعين العامين.

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وأشارت السفارة إلى أن الغرض من اللجنة هو تقييم النزاهة الأخلاقية والمالية للمدعين العامين في مولدوفا و"الولايات المتحدة فخورة بتقديم الدعم المالي لعملية تقييم المدعين العامين".

وفي تعليقه أضاف شور: "تعلن سفارة الولايات المتحدة صراحة أنها تمول لجنة التدقيق. هل أنا الوحيد الذي يعتقد أن هذا هو قمة الوقاحة والنفاق؟ اتضح أن اللجنة، التي من المفترض أن تقيم صدق ونزاهة المدعين العامين لمكافحة الفساد يتم تمويله مباشرة من واشنطن. لدي سؤال: هل تعتبرنا ساندو (رئيسة مولدوفا مايا ساندو) جميعا أغبياء؟".

على مدى عام ونصف العام، تنظم المعارضة في مولدوفا، احتجاجات مناهضة للحكومة، وتصر فيها على استقالة الحكومة والرئيسة ساندو التي تعتبر الزعيمة غير الرسمية لحزب العمل والتضامن الحاكم.

ويتهم المتظاهرون سلطات البلاد بالفشل في مواجهة أزمة الاقتصاد وقطاع الطاقة، فضلا عن الضغط على المعارضة.

المصدر: نوفوستي