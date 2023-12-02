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وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار ودعمنا لإسرائيل غير قابل للنقاش

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وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار ودعمنا لإسرائيل غير قابل للنقاش
Globallookpress
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده لن تسمح لحركة حماس بالانتصار، مشيرا إلى أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل "ليس خاضعا للتفاوض" ولن يكون كذلك أبدا.

وقال خلال كلمته في منتدى نظمته مؤسسة "رونالد ريغان" الرئاسية في كاليفورنيا، إنه "من دون أفق للأمل سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا لانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية".

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واعتبر في الوقت ذاته أن "حل الدولتين" هو الطريقة الوحيدة الممكنة للخروج من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا: "لقد أوضحت مرارا للقادة الإسرائيليين أن حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هي مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية".

ومن هنا لفت أوستن إلى أنه على الإسرائيليين والفلسطينيين إيجاد طريقة لتشارك الأرض التي يعتبرونها وطنهم.

وشدّد وزير الدفاع الأمريكي على أن واشنطن "ستبقى دائما صديقا مقربا لإسرائيل"، وأعلن في الوقت ذاته أنه قام شخصيا بالضغط على القادة الإسرائيليين لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين والخطاب غير المسؤول، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير.

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يشار إلى أن مصادر في الإدارة الأمريكية صرحت يوم الأحد الماضي، بأن السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن وسط أزمة الشرق الأوسط المتفاقمة، تؤدي إلى انقسامات في البيت الأبيض.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، طلبت مجموعة من حوالي 20 موظفا في البيت الأبيض في وقت سابق من شهر نوفمبر، عقد اجتماع مع رئيس أركان البيت الأبيض جيف زينتس، ومساعدة الرئيس أنيتا دان، ونائب مساعد الرئيس للأمن القومي جوناثان فاينر، وطلبوا خلال اللقاء توضيح استراتيجية الإدارة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، ورؤيتها لمستقبل المنطقة، وما هي رسالة واشنطن في الأزمة.

المصدر: تاس + RT

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