مظاهرات في كييف ومدن أوكرانية أخرى للمطالبة بتسريح العسكريين (فيديو)

أفادت صحيفة "غرامودسو" الأوكرانية بخروج مظاهرة في وسط العاصمة الأوكرانية كييف مطالبة بتسريح العسكريين الذي أمضوا 18 شهرا في الخدمة.

وقال الصحيفة إن مئات الأشخاص شاركوا في المظاهرة التي خرجت في ميدان الاستقلال، معظمهم من أقارب العسكريين في القوات الأوكرانية الموجودين في منطقة العمليات القتالية.

وذكرت صحيفة "أوبشيستفنو" الأوكرانية، أن مظاهرات مماثلة خرجت في مدن أوكرانية أخرى في أجزاء مختلفة من البلاد، ولا سيما في لفوف وأوديسا وسومي.

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ولا يحدد القانون الحالي في أوكرانيا حول "التجنيد والخدمة العسكرية" مدة الخدمة لأولئك الذين تمت تعبئتهم أثناء الأحكام العرفية، لذلك يطالب المتظاهرون السلطات بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وخرجت مظاهرات تطالب بتسريح العسكريين مرتين في العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى في نوفمبر. وفي وقت سابق، تم نشر عريضة على الموقع الإلكتروني لرئيس أوكرانيا تتضمن اقتراحا بوضع حد أقصى لفترة الخدمة قدره 18 شهرا للأفراد العسكريين على خط المواجهة. وحصل هذا الاقتراح على الـ25 ألف صوت المطلوبة لكي يتم النظر فيها من قبل رئيس الدولة.

كما تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني من شأنه أن يحدد مواعيد نهائية لتسريح المقاتلين، لكن لم يتم النظر فيه بعد.

المصدر: تاس