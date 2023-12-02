تركيا.. توقيف 88 شخصا في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم السبت، توقيف 88 مشتبها فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة في 9 ولايات تركية، استهدفت تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني).

ولفت يرلي قايا عبر منشور، إلى أن عمليات "الأبطال" جرت في 9 ولايات وكان مركز العمليات ولاية بيتليس جنوب شرق تركيا.

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وذكر أنه تم توقيف 88 شخصا تبين قيامهم بمساعدة التنظيم الإرهابي والتواطؤ معه وتوفير تمويل له.

وبين أنه جرى خلال العملية ضبط 5 بندقيات "AK-47"، و7 مسدسات، و18 بندقية صيد غير مرخصة، ومنشورات للتنظيم.

المصدر: الأناضول