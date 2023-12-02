طهران ترد على بيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن "فتاح 2"

وصفت الخارجية الإيراينة بيان الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن صاروخ "فتاح 2" بـ"المضلل ويفتقر إلى أي أساس قانوني وله أهداف ودوافع سياسية محددة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "الاتهامات الباطلة لبعض الأطراف لا تؤثر على حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإجراءاتها المشروعة في مجال الدفاع".

إقرأ المزيد

وذكر كنعاني أن تطوير وتعزيز القدرة الصاروخية المتعارف عليها لإيران يهدف إلى الردع وعلى أساس الاحتياجات الدفاعية للبلاد.

وأكد كنعاني انتهاء جميع القيود الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى مجلس الأمن اعتبارا من 18 أكتوبر 2023.

ونصح كنعاني الدول الأوروبية الثلاث بتجنب إطلاق ادعاءات لا تساعد في التعاون بين إيران وأوروبا.

المصدر: تسنيم