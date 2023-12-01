البيت الأبيض حول حريق خزان قطار روسي: لا نؤيد هجمات كييف على الأراضي الروسية

علق منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض على حديث وسائل إعلام أوكرانية حول مسؤولية كييف في حريق خزان وقود الديزل في قطار على خط بايكال-آمور الرئيسي بجمهورية بورياتيا الروسية.

وقال جون كيربي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الإدارة الأمريكية لا تشجع أو تدعم الهجمات التي تشنّها القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي التي تعترف بها واشنطن على أنها تتبع لروسيا الاتحادية.

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يشار إلى أن الانفجار وقع يوم 29 نوفمبر المنصرم أثناء دخول القطار في نفق سيفرومويسكي الذي تمر فيه سكة القطار شرقي روسيا.

وفي تعليقه على مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية بأن كييف كانت مسؤولة عن حريق خزان الوقود، قال كيربي: "لا أستطيع تأكيد هذه المعلومات".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أقول إننا أوضحنا تماما أننا لا نشجع أو ندعم هجمات القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

يشار إلى أن خط قطار بايكال-آمور الرئيسي يعتبر أطول نفق للسكك الحديدية في روسيا، وصرّح مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لقناة CNN الأمريكية بضلوع كييف في هذا الحادث.

ووفقا للمصدر، اختار ضباط جهاز الأمن الأوكراني هذه المنشأة لأنهم اعتبروها "خط السكك الحديدية الرئيسي الوحيد بين روسيا والصين".

وأوضح أنه تم استخدام 4 عبوات ناسفة معدة لأغراض التخريب، وتم تفجيرها أثناء تحرك القطار.

أما رسميا، فلم يعلق ممثلو أمن الدولة الأوكرانية بعد على هذا الحادث.

المصدر: تاس + Lenta.ru