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البيت الأبيض: واشنطن لا يمكنها تقديم دعم لأوكرانيا دون مخصصات إضافية من الكونغرس

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البيت الأبيض: واشنطن لا يمكنها تقديم دعم لأوكرانيا دون مخصصات إضافية من الكونغرس
Globallookpress Susan Walsh
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه سيكون من الصعب للغاية على واشنطن تقديم الدعم العسكري الذي تحتاج إليه أوكرانيا من دون موافقة الكونغرس على مخصصات إضافية

وقال كيربي: "كما قلت بالأمس، نشعر أنه مع اقترابنا من نهاية السنة، آخر هذا الشهر، سيكون من الصعب جدا علينا تقديم مقدار المساعدة الأمنية التي نعلم أن الأوكرانيين بحاجة إليها".

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وأضاف: "هذا هو مصدر قلقنا. هذا هو السبب الرئيسي للقلق الآن. لذلك، نحث الكونغرس على اتخاذ قرار فوري بشأن تخصيص أموال إضافية".

وأكدت مجلة "إيكونوميست" في وقت سابق أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا سوف تتقلص بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض. وقد تتوقف في حال فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: تاس

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