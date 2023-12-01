ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن كبير مراسليها، يورغن جيلفريشت، طُرد من عمله بسبب مشاركته في تأليف كتاب بعنوان "تعلم أن تحب روسيا".

أفادت الصحيفة: في يوم الثلاثاء، قررت هيئة التحرير في صحيفة بيلد إقالة كبير مراسلي دريزدن، يورغن جيلفريشت. والسبب في ذلك يعود لمشاركته في مشروع كتاب، دون إخطار هيئة التحرير، علما بأنها لم تكن لتوافق عليه أبدا".

الحديث يدور عن كتاب “تعلم أن تحب روسيا”، الذي كتبه ونشره عام 2018 هانز يواكيم فراي، وكان جيلفريشت مؤلفا مشاركا معه.

كتب مقدمة الطبعة الألمانية مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. وأدان فيها الأفكار السطحية التي يروجها الأجانب حول بلاده، مشيرا إلى أنها ذات طبيعة دعائية.

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في منتصف نوفمبر، تم سحب كتب الصحفي الألماني هيوبرت سيبل من البيع في ألمانيا.

وكان الصحفي سيبل قد أجرى مقابلة مع فلاديمير بوتين في عام 2014، وحاليا يواجه إجراءات قانونية بعد ظهور مؤشرات حول حصوله على مكافأة مالية من روسيا.

المصدر: ريا نوفوستي