لوكاشينكو يدعو لإنفاق الأموال لحل المشاكل البيئية بدلا من هدرها في الحروب

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال القمة الدولية للمناخ المنعقدة في دبي، إن الدول ينبغي أن تنفق الأموال لحل المشكلات البيئية، بدلا من إنفاقها لتمويل الحروب.

قال لوكاشينكو في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الجمعة: جميع المتحدثين الذين تحدثوا في المقدمة، كانوا قلقين وتساءلوا من أين لنا أن نحصل على المال؟ في الواقع الأمر ليس صعبا حتى أن الصحفيين الجالسين هنا سيخبرونك من أين تحصل على المال... لتدمير العراق وأفغانستان وجلب "الخير" لشعوب هذه الدول (الديمقراطية الغربية)، تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق تراوح ما بين 1.5 - 2.0 تريليون دولار.

وأضاف، هذا يعني أن الحملة العسكرية في العراق وأفغانستان كلفت المعتدي قرابة تريليوني دولار، وكم كان عدد القتلى؟ هذا لا يمكن حسابه بالدولار.

وتابع قائلا: هناك اليوم حرب دائرة في أوكرانيا، تكلفة هذه الحرب لن تتوقف عند حد تريليوني دولار، وإنما ستتعداها إلى خمسة تريليونات دولار، هذا في حال تم الاتفاق مع أوكرانيا على حل سلمي قريبا.

إقرأ المزيد

وأشار لوكاشينكو بشكل خاص على أولئك الذين تحدثوا في المقدمة عن ضرورة إرساء السلام، والحفاظ على الكوكب نظيفا، والاهتمام بمستقبل الأحفاد، وفي الوقت نفسه هم أنفسهم يطلقون العنان لاندلاع أفظع الحروب على هذا الكوكب.

وأضاف، كم ستكلف المذبحة في الشرق الأوسط؟ وماذا لو اندلعت حرب في المحيط الهادئ؟ حينها الكلفة ستكون الكثير من تريليونات الدولارات. داعيا لاستخدام هذه الأموال لتنظيف الكوكب.

وقال لوكاشينكو: لقد اجتمعنا هنا للتعبير مرة أخرى عن قلقنا. في الواقع أولئك الذين تحدثوا هنا في المقدمة، "القلقون على أحفادهم"، هم الذين يشنون هذه الحروب، والحروب مصدر تلوث رهيب للكوكب.. دعونا نوقف هذا".

وشدد على أن الشيء الأكثر أهمية هو أن نتعلم أن نتحدث قليلا، ونعمل كثيرا". "أنا أفهم: إذا اعتمدنا ثمة بيان ختامي، كما نفعل دائما، فهذا يعني أننا لم نحقق شيئا. موضحا أن بعض المتحدثين ذكروا أن 80٪ من التلوث على هذا الكوكب صادر عن الدول العشرين الرائدة.

وأضاف دعونا في البيان الختامي، بدلا من التعبير عن القلق، أن نكتب لهؤلاء ونطالبهم بتخفيض انبعاثاتهم في الغلاف الجوي بمقدار النصف على الأقل. لن نفعل هذا. إذا لماذا أنتم مجتمعون؟ أنظروا أين هي الأموال التي تبحثون عنها، إنها أموال حقيقية. عشرة تريليونات دولار، يمكننا توجيهها لتنظيف الكوكب، إذا أوقفنا الحروب.

وتستضيف دبي مؤتمر ""COP28 ــ النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

المؤتمر الذي تشارك فيه وفود من من 200 دولة، سوف يستمر حتى 12 ديسمبر.

ويركز المؤتمر على تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتحديد حلول عالمية للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتقديم مساهمات وطنية محددة وطموحة بحلول عام 2025 بحيث تسهم في حل مشكلة المناخ، بالإضافة لبحث تسريع الانتقال الأخضر.

المصدر: ريا نوفوستي