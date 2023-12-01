لوكاشينكو في قمة دبي: الأجندة الخضراء عديمة المعنى في ظروف المواجهة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في كلمته خلال قمة المناخ في دبي، إن بلاده تلتزم باتفاقية باريس بالكامل بل وتتجاوزها.

وأضاف: "نحن نقدم خدمات بيئية لا تقدر بثمن لقارتنا، ونحافظ على مصدر فريد للأكسجين - المستنقعات الطبيعية، والغابات، التي تعتبر بمثابة الرئتين لأوروبا. ونحن نعمل على تطوير الطاقة الخضراء والنووية، وتقليل مخاطر تغير المناخ. ولكن من المفارقات العجيبة أننا نتلقى كرد على ذلك عقوبات اقتصادية جديدة، ويتم وضع حواجز أمام التجارة الدولية، وتفرض القيود على الوصول إلى التكنولوجيا. وليس نحن فقط. لقد حان الوقت للاعتراف بأن الأجندة الخضراء لا معنى لها في ظروف المواجهة. إنها تتطلب وتفترض احترام سيادة الدول والعدالة غير المشروطة".

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ووفقا لرئيس بيلاروس، يجب على المجتمع الدولي ليس التعبير عن "مخاوفه وقلقه" بشأن الأمن المناخي بل التحرك والعمل لتحقيق ذلك.

وقال: " تدعو بيلاروس كل من يتوجب عليه تحمل عبء المسؤولية التاريخية: أولا، تقديم مساهمة متناسبة في حل قضايا الأمن المناخي عن المواقف الطائشة تجاه الطبيعة خلال قرون؛ وثانيا، تعزيز الدعم للبلدان النامية والدول ذات الاقتصادات الانتقالية، وثالثا، التوقف عن الإعراب عن القلق، وبدء العمل والتصرف باسم الحفاظ على الحياة على الأرض".

المصدر: وكالة بيلتا