البنتاغون: أفراد طائرة "أوسبري" التي تحطمت قبالة اليابان في عداد المفقودين

أعلن البنتاغون أن الأفراد الثمانية الذين كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية من طراز "أوسبري CV-22B "والتي تحطمت قبالة شاطئ ياكوشيما باليابان، ما زالوا في عداد المفقودين.

ووفقا لمسؤولي خفر السواحل اليابانيين، تحطمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" بالقرب من جزيرة ياكوشيما يوم 29 نوفمبر، مما أسفر عن مقتل فرد واحد على الأقل من أفراد الطاقم ودفع إلى عملية إنقاذ كبيرة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ، أن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريب روتينية، وأن أفراد الطوارئ ما زالوا في مكان الحادث لإجراء عملية بحث وإنقاذ.

وقالت: "ليس لدي تحديث لك بشأن جهود الإنقاذ حتى الآن. نعلم أن هناك ثمانية مفقودين. ولا تزال جهود البحث والانتشال مستمرة. آمل أن يكون لدينا المزيد لنشاركه قريبا، لكن في هذه اللحظة، ليس لدينا معلومات".

وذكرت وسائل إعلامية يابانية أن الطائرة انقلبت في منتصف الرحلة، واندلع حريق في أحد المحركات مما أدى إلى حدوث انفجار قبل أن تسقط في الماء.

وقالت قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

المصدر: The Hill