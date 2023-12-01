سيناتور أمريكي: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا ستضعفنا

قال السيناتور الجمهوري راند بول، إن المساعدات الجديدة لنظام كييف ستضعف الولايات المتحدة، لأنه سيتعين اقتراض الأموال من أجل هذه المساعدات، ولن تنجح محاولات أوكرانيا "لطرد الروس".

وأضاف السيناتور في حديث لقناة دانييل ديفيس على يوتيوب: "كيف ستكون أوكرانيا بعد مرور عام؟ من الناحية المادية، أنا ببساطة لا أرى وجود إمكانية وقدرة لديها لطرد الروس أو الأوكرانيين المتعاطفين مع الروس من أوكرانيا. لا أرى كيف ستتمكن أوكرانيا من استعادة القرم".

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وذكر السيناتور الأمريكي، أن أوكرانيا رفضت قبل عام واحد، الموافقة على الشرط المهم الوحيد لمفاوضات السلام: رفضت عدم الانضمام الناتو، ولكن بعد مرور عام من الصراع فقدت هذه الدولة معظم قاعدتها الصناعية.

وشدد بول على أن طلب الإدارة الأمريكية الحصول على 105 مليارات دولار من المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا لا ينسجم مع أن الولايات المتحدة تتحمل أكبر دين خارجي في العالم.

وقال السيناتور: "ليس لدينا 100 مليار دولار لإرسالها إلى أي مكان، وسيتعين علينا اقتراض المال، وأعتقد أن أمننا القومي يصاب بالضعف بسبب هذا النوع من الديون. نحن بالفعل مدينون بمبلغ 33 تريليون دولار".

وتابع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي القول: "يجب علينا التفكير بمصير بلادنا في المقام الأول".

المصدر: نوفوستي