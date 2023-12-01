واشنطن: قد نعيد النظر في قرار تخفيف العقوبات ضد فنزويلا

أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية عن إمكانية إعادة النظر في قرار واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وأشار المسؤول في حديث لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن إعادة النظر في القرار قد تكون إن لم تنفذ كراكاس مطالب واشنطن بشأن الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا بشكل غير شرعي، حسب رأي واشنطن، وكذلك السماح للمرشحين عن المعارضة بالمشاركة في الانتخابات.

وقال المسؤول: "إن لم يتمكن (الرئيس الفنزويلي) مادورو وممثلوه من تنفيذ هذه المطالب، فإننا سنعيد النظر في الخطوات التي اتخذناها لتخفيف العقوبات".

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يذكر أن الولايات المتحدة شددت عقوباتها على فنزويلا في عام 2019 على خلفية أزمة سياسية في البلاد وإعلان رئيس البرلمان آنذاك خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا واعتراف واشنطن به.

وطالت العقوبات الأمريكية كبار المسؤولين الفنزويليين والأجهزة الحكومية والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة للبلاد، بما في ذلك شركة النفط الفنزويلية الحكومية.

وفي الفترة الأخيرة قامت الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا على خلفية استئناف الاتصالات بين الحكومة والمعارضة والاتفاق بشأن تنظيم الانتخابات بعد فترة جمود في الحوار السياسي بينهما.

المصدر: تاس