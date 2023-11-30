 
مباشر

واشنطن توسع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية

أخبار العالم

واشنطن توسع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية
AP Zoonar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wime

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، حيث أدرجت عليها 8 أشخاص وكيانا واحدا.

وجاء في بيان لإدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أن العقوبات طالت مواطنين كوريين شماليين، تقول واشنطن إن اثنين منهم يقيمان في روسيا وآخران في طهران.

وتم فرض عقوبات كذلك على جماعة هاكرز تدعي Kimsuky، ومعروفة أيضا تحت عدد من الأسماء الأخرى.

وتشمل العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأشخاص والكيان، وحظر التعاملات معهم لمواطني الولايات المتحدة والجهات الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات الذين تتهمهم بأنهم على صلة ببرامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا