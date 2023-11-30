مسيرات FPV الروسية.. شبح يفتك بقوات كييف من حيث لا تدري (فيديو)
Sputnik
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كشف مراسل RT مكسيم الطوري في تقرير أعده من جمهورية دونيتسك عن خصائص وميزات مسيرات إف بي ڤي (FPV)، أو مسيرات منظور الشخص الأول التي تفتك بقوات كييف من حيث لا تدري.
وأكد مراسلنا أن المسيرات الروسية باتت سلاحا فتاكا لا غنى عنه في ساحات المعارك في جبهات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار إلى أن هذه الطائرة الصغيرة التي كانت قبل فترة قصيرة أشبه بلعبة من أفلام الخيال العلمي أضحت شبحا ينقض على فريسته من حيث لا يدري.
ونوه بأنه بأدوات بسيطة وبمعدات يسهل شراؤها من أي مكان تُجمع هذه المسيرات، وتعلق عليها القنابل والذخائر التي تصطاد الأفراد والآليات وتدك أكثر المخابئ تحصينا.
المصدر: RT