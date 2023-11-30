مصدر: البرازيل تنضم إلى "أوبك+" في 2024

صرح مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع "أوبك+" بأن البرازيل ستنضم إلى "أوبك+" في يناير 2024.

وقال: "البرازيل ستنضم إلى أوبك+ اعتبارا من يناير 2024".

وبدأت اليوم في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، اجتماعات منظمة "أوبك" و"أوبك+"، ومن المقرر عقدها عبر تقنية الفيديو بعد أن كان من المخطط عقدها بحضور شخصي في فيينا الأسبوع الماضي.

إقرأ المزيد

وعقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي جلسة مباحثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استعرضا خلالها التنسيق معا لتعزيز تعاون البلدين في شتى المجالات.

كما شهد ولي العهد السعودي والرئيس البرازيلي مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في مجال الطاقة بين البلدين، وقعها من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب البرازيلي ألكسندر سيلفيرا وزير المناجم والطاقة.

المصدر: نوفوستي