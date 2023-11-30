بيسكوف يعلق على موقف بلغاريا حول الطائرة مع زاخاروفا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قيام بلغاريا بمنع تحليق طائرة تقل المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر الأجواء البلغارية "كان تصرفا سخيفا وغبيا".

وأضاف ممثل الكرملين: "بالطبع، لا يمكن تفسير مثل هذا الموقف للسلطات البلغارية بأي شيء. إنه خارج نطاق التصرف العقلاني. إنه تصرف سخيف تماما، بل يمكن القول إنه مفعم بالغباء".

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ودعا بيسكوف، القيادة البلغارية إلى التحلي بالرصانة خلال اتخاذها للقرارات.

في وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار سلطات بلغاريا منع طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف من التحليق عبر أجواء هذه الدولة إذا كانت على متنها بـ"الغباء الخطير".

ووصل لافروف إلى سكوبيه في 30 نوفمبر، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان من المفترض أن تحلق طائرته إلى هناك عبر الأراضي البلغارية، لكن الجانب البلغاري رفض السماح للطائرة بالتحليق إذا كانت زاخاروفا على متنها، فعبرت طائرة الوزير الروسي إلى مقدونيا الشمالية عبر المجال الجوي لليونان.

المصدر: نوفوستي