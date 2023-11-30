"صديق قديم وشعبنا لن ينساه".. الصين تعلق على وفاة كيسنجر

صرح السفير الصيني في واشنطن شيه فنغ بأن الشعب الصيني لن ينسى أبدا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الراحل هنري كيسنجر، واصفا وفاته بأنها "خسارة فادحة" للعالم أجمع.

وكتب شيه عبر شبكة "إكس" اليوم الخميس: "لقد شعرت بصدمة وحزن عميقين عندما علمت بوفاة الدكتور كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.. إنها خسارة فادحة لبلدينا وللعالم"، معربا عن تعازيه إلى نانسي عقيلة كيسنجر وعائلتها.

Deeply shocked and saddened to learn of Dr. Kissinger's passing at 100. My deepest condolences go to Nancy and her family. It is a tremendous loss for both our countries and the world. The history will remember what the centenarian had contributed to China-U.S. relations, and he… pic.twitter.com/G0NwJU6EYI — Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) November 30, 2023

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وأضاف: "سيتذكر التاريخ ما ساهم به المعمر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وسيظل دائما حيا في قلوب الشعب الصيني كصديق قديم قيم".

وكان كيسنجر من أطلق سياسة تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وبفضل جهوده تمت أول زيارة للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الصين عام 1972.

المصدر: RT