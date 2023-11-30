رئيس وزراء الهند يدعو إلى التقدم من أجل الإنسان لا من أجل الناتج المحلي الإجمالي

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن بلاده تسعى إلى أن تعرض على العالم التحول نحو التطور الذي يتمحور حول الإنسان بدلا من التركيز على الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في مقال سياسي لمودي، حمل عنوان "رئاسة الهند لمجموعة العشرين تمثل فجر تعاون جديدا متعدد الأطراف"، نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء وفي الصحف الرائدة في البلاد، عقب نتائج رئاسة الهند لمجموعة الدول العشرين التي تنتهي اليوم 30 نوفمبر.

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وتابع مودي: "بتوليها رئاسة مجموعة الدول العشرين، سعت الهند إلى أن تقدم بديلا للوضع الراهن، وهو التحول من التقدم القائم على الناتج المحلي الإجمالي إلى التقدم الذي يركز على البشر. وسعت الهند إلى تذكير العالم بما يوحدنا، وليس ما يفرقنا".

وقال رئيس الوزراء الهندي: "عندما تولينا هذه المسؤولية العام الماضي، كان المشهد العالمي يواجه تحديات متعددة الأوجه: التعافي من جائحة (كوفيد-19)، والتهديدات المناخية التي تلوح في الأفق، عدم الاستقرار المالي، وأزمة الديون في البلدان النامية، وكل ذلك على خلفية تراجع التعددية".

وأشار ناريندرا مودي إلى أنه في هذا المنعطف الحرج لخطة عام 2030، قدمت الهند خطة عمل لمجموعة الدول العشرين لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال "اعتماد نهج واسع وموجه نحو العمل للقضايا المترابطة بما في ذلك الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية".

وشدد رئيس الوزراء على أن "الهند ضمنت توجيه الاهتمام الدولي نحو أهداف التنمية الأوسع، وهو ما يتوافق مع تفويض مجموعة الدول العشرين".

المصدر: تاس