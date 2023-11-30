الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو لاستئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زعماء العالم لاستئناف الحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك في حوار لغروسي مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، حيث دعا القوى العالمية إلى استئناف المفاوضات مع إيران، وعدم إغفال المخاطر المرتبطة بتراكم احتياطياتها من اليورانيوم المخصب. ونقلت الصحيفة عن غروسي قوله: "من الضروري استئناف الحوار مع إيران، حيث أن الوضع بشأن برنامج طهران النووي غير محدد بالمرة"، ودعا إلى الجلوس إلى الطاولة واستئناف المفاوضات.

إقرأ المزيد

وتابع: "إن محاولة إعادة الاتفاق النووي إلى إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لن تنجح، لكن لا يزال بالإمكان تسميتها خطة العمل الشاملة المشتركة-2 أو شيء من هذا القبيل، لأنه سيتعين علينا التكيف". وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا قد وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران عام 2015، بهدف التغلب على الأزمة المحيطة بالتطورات النووية في طهران. ونصت الوثيقة على الرفع التدريجي للعقوبات على إيران مقابل التزامها بالحد من أنشطتها النووية.

وفي عام 2018، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من هذه الاتفاقية، فيما أشار الرئيس الحالي جو بايدن مرارا وتكرارا إلى استعداده لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي. وتتفاوض روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا مع إيران في فيينا منذ أبريل 2021 بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة إلى شكلها الأصلي.

وفي 10 نوفمبر 2022، قال غروسي إن جولة أخرى من المفاوضات مع الممثلين الإيرانيين انتهت في فيينا دون أي نتيجة.

المصدر: تاس