ناشطون مناصرون لفلسطين يعطلون محاضرة جامعية لهيلاري كلينتون

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن نشطاء مؤيدين لفلسطين عطلوا محاضرة لوزيرة الخارجية الأمريكية سابقا هيلاري كلينتون في جامعة كولومبيا، مرددين هتافات اتهام بدعم الإبادة الجماعية.

وبحسب صحيفة BreakThrough News، هتف المتظاهرون بينما كانت كلينتون تسير في الممر: "هيلاري، لا يمكنك الاختباء"، واتهموها بدعم الإبادة الجماعية.

وفي مقطع الفيديو الذي تم نشره، تجلس مجموعة من عشرات الأشخاص على أرضية ردهة الجامعة ويحملون لافتات تتهم المؤسسة التعليمية بتمويل إراقة الدماء، فيما تظهر كلينتون محاطة بالعديد من الأشخاص وتسير في الممر.

وبحسب ما أفادت به الصحيفة، فإن الاحتجاج قام به طلاب من الجامعة، وأن محاضرة كلينتون تعطلت بسبب احتجاج الطلاب.

والجدير ذكره، أن هذه ليست الحالة الأولى من هذا النوع في الولايات المتحدة، حيث قام بعض النشطاء بمقاطعة خطابات سابقة للرئيس جو بايدن وجلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما شهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات مؤيدة لفلسطين وداعية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، تشهد معظم العواصم والمدن الأوروبية والعربية مظاهرات أسبوعية داعمة للفلسطينيين ومطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

المصدر: RT