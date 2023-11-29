فرار المتهم إلى ليتوانيا.. القنصلية الروسية تؤكد إعلان شرطة تركيا مقتل مواطنتين روسيتين

أعلنت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا بتركيا أن الشرطة التركية أكدت مقتل امرأتين روسيتين على الأراضي التركية. وتحوم التهم حول طليق الزوجة لمغادرته البلاد مع طفله الصغير.

وذكرت القنصلية العامة الروسية في قناتها على "تلغرام"، أنّ المشتبه به هو الزوج السابق لأحداهما، وقد غادر البلاد، بحسب البيانات الأولية، مع طفل صغير السن.

وذكرت القنصلية أن الشرطة التركية أكدت مقتل المرأتين الروسيتين في مدينة بودروم.

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وأضافت القنصلية العامة الروسية: "في ما يتعلّق بالتقارير الإعلامية حول مقتل امرأتين روسيتين في مدينة بودروم بمقاطعة موغلا في الجمهورية التركية، أجرت القنصلية العامة الروسية في أنطاليا اتصالات مع وكالات إنفاذ القانون المحلية".

المتهم يفر إلى ليتوانيا

وأضاف البيان: "أكدت الشرطة مقتل مواطنتين روسيتين - امرأة من مواليد 1981 وابنتها من مواليد 2008. وتم فتح قضية جنائية. والمشتبه به هو الزوج السابق للمرأة الروسية المغدورة، والذي غادر، بحسب البيانات الأولية، الأراضي التركية مع طفلهما الصغير".

وأكدت القنصلية العامة أنها "ستقدم المساعدة اللازمة في إعداد الوثائق ذات الصلة وإعادة الجثتين إلى الوطن".

وأضاف البيان أن "تقدم التحقيق في هذه القضية يخضع لأولوية مراقبة القنصلية العامة".

هذا وقد أفادت قناة " A Haber" التلفزيونية في وقت سابق، فقد تم اكتشاف جثتي المدعوتين: إيرينا دفيزوفا البالغة من العمر 42 عاما، والتي كانت تعيش في بودروم وتعمل في مجال العقارات، وابنتها البالغة من العمر 15 عاما، في 28 نوفمبر بعد أن عثر عليها أقارب روس بعد انقطاع الاتصال مع المغدورتين.

ولجأ ضباط الشرطة إلى تسجيلات كاميرا المراقبة لتتبّع سيارة تبتعد عن منزل دفيزوفا، ونتيجة لعملية بحث بعد ظهر الثلاثاء، عثروا على جثتين على جانب الطريق في منطقة إيسميلير، كانتا ملفوفتين في ملاءات ومقيدتين بالحبال.

وكتبت صحيفة "صباح" نقلا عن وكالات إنفاذ القانون، أن رجلا يشتبه في قيامه بقتل نساء روسيات غادر تركيا مع ابنه البالغ من العمر 5 سنوات بعد الجريمة وسافر جوا إلى ليتوانيا.

وتقول الصحيفة أيضا أن المتوفاة كانت على خلاف مع زوجها السابق حول حضانة الأطفال.

المصدر: تاس