صحة غزة تؤكد عدم تسلم مناطق شمال القطاع لأي مساعدات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن المساعدات التي دخلت إلى جنوب قطاع غزة لم تصل أي كميات منها لمناطق الشمال.

وأضاف في إفادة صحفية: أنه لم يدخل شمال القطاع مشافيه قطرة سولار واحدة، قائلا: "إن الاحتلال يريد أن يبقي الهدنة خارج إطار الإغاثة المطلوبة لسكان غزة".

واكد أن الخدمات الصحية في مناطق شمال قطاع غزة ستنتهي إذا بقي الحال على ما هو عليه، وأن إسرائيل تحكم على سكان شمال القطاع بالإعدام.

وخلق إلى أن إسرائيل تصر على عدم إعطاء أي فرصة لمختلف الدول لتقديم المساعدات".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: RT