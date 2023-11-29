الرئيس السابق للشاباك: نتنياهو كان مصدوما خلال الأسبوعين الأولين من الحرب مع "حماس"

قال يوفال ديسكين الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان في حالة صدمة خلال الأسبوعين الأولين من الحرب مع "حماس".

وفي مؤتمر عقد تحت عنوان "الاختطاف - مسألة ثمن؟"، اعتبر ديسكين أن "دولة إسرائيل خانت تمامًا أولئك الذين اختطفوا وقتلوا في الأيام الأولى"، مشيرا إلى أنه كان "معارضا شديدا لصفقة تبادل الأسرى الشاملة ووافقت على تبادل متناسب للأسرى.. لكن اليوم غيرت تفكيري 180 درجة وأنا أؤيد ذلك".

ولفت إلى أن "نتنياهو كان في حالة صدمة خلال الأسبوعين الأولين ولم تعمل الحكومة على الإطلاق، فقط المنظمات المدنية والمجتمع الإسرائيلي"، مبينا أنه "يدعم دولتين لشعبين. لكن في الوقت الحالي ليس لدينا شريك".

وأضاف: "السلطة الفلسطينية فاسدة وضعيفة ومتهالكة لدرجة أنها تشكل مخاطرة كبيرة للغاية. يحتاج الأمريكيون إلى المشاركة والسؤال هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفوز في الانتخابات".

المصدر: Ynet