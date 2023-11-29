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خامنئي: "طوفان الأقصى" حدث تاريخي يهدف أيضا لإزالة السياسات الأمريكية من المنطقة (فيديو)

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قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "طوفان الأقصى" حدث تاريخي كان موجها ضد إسرائيل، لكنه يهدف أيضا لإزالة السياسات الأمريكية من المنطقة.

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وأشار خامنئي، خلال استقباله حشد من من قوات التعبئة "البسيج" اليوم الأربعاء، في حسينية الإمام الخميني مواصلة لفعاليات أسبوع قوات البسيج، إلى أن طوفان الأقصى استطاع أن يقلب مخططات السياسات الأمريكية، مؤكدا على أن "استمر هذا الحدث سيمحي كل هذه السياسات".

وقال: "عملیة طوفان الأقصى أدت إلى تغيير جدول السياسات الأمريكية في المنطقة، وإن شاء الله لو استمرت ستمحو الجدول"، موضحا أن "طوفان الأقصى كانت حدثا تاريخيا تم تنفيذها ضد الکیان الصهيوني، لكنها تعتبر بمثابة نزع الأمركة".

ورأى خامنئي أن "مآسي الخمسين يوما الأخيرة في قطاع غزة هي خلاصة جرائم النظام الصهيوني التي عمرها 75 عاما في فلسطين، عاصفة الأقصى لا يمكن أن تنطفئ، وهم يعلمون أن هذا الوضع لن يستمر".

المصدر: RT

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