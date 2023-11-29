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مجلس النواب الأمريكي يلخص ولاية بايدن بفيديو من 10 ثوان

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مجلس النواب الأمريكي يلخص ولاية بايدن بفيديو من 10 ثوان
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اعتبرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في منشورعبر منصة "X" حادث سقوط شجرة الميلاد الرئيسية في واشنطن، "تلخيص لرئاسة جو بايدن".

ونشرت اللجنة عبر صفحتها في "X": "سقوط شجرة عيد الميلاد الوطنية تلخيص مثالي لرئاسة جو بايدن".

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وأسقطت الرياح شجرة عيد الميلاد الرئيسية الضخمة في العاصمة واشنطن (شجرة الميلاد أمام مقر البيت الأبيض)، والتي كان من المقرر أن يشعل بايدن أضواءها بشكل احتفالي يوم الخميس.

المصدر: RT

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