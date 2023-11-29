مجلس النواب الأمريكي يلخص ولاية بايدن بفيديو من 10 ثوان

اعتبرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في منشورعبر منصة "X" حادث سقوط شجرة الميلاد الرئيسية في واشنطن، "تلخيص لرئاسة جو بايدن".

ونشرت اللجنة عبر صفحتها في "X": "سقوط شجرة عيد الميلاد الوطنية تلخيص مثالي لرئاسة جو بايدن".

إقرأ المزيد

National Christmas tree falls DOWN. Perfectly summing up Joe Biden's presidency. https://t.co/H0booNXodf — House Judiciary GOP 🇺🇸 (@JudiciaryGOP) November 28, 2023

وأسقطت الرياح شجرة عيد الميلاد الرئيسية الضخمة في العاصمة واشنطن (شجرة الميلاد أمام مقر البيت الأبيض)، والتي كان من المقرر أن يشعل بايدن أضواءها بشكل احتفالي يوم الخميس.

المصدر: RT